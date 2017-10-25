УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии займутся бесхозным транспортном. В среду, 25 октября, в Госсобрании состоится заседание экспертного совета по инфраструктурному развитию при Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Депутаты и общественность рассмотрят проект Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных транспортных средств в Уфе. В проекте документа определены механизмы поиска владельцев брошенных автомобилей, а также признания авто бесхозными.

В мероприятии совместно с депутатами Госсобрания примут участие руководитель Управления государственного автодорожного надзора по республике Сергей Мережко, представители прокуратуры, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ, администрации Уфы, общественных организаций, руководители транспортных и коммунальных предприятий.