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25 октября Среда

Уфа   °

В Башкирии экспертный совет определит, что делать с бесхозным транспортом

ПОЛИТИКА

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии займутся бесхозным транспортном. В среду, 25 октября, в Госсобрании состоится заседание экспертного совета по инфраструктурному развитию при Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Депутаты и общественность рассмотрят проект Положения о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных транспортных средств в Уфе. В проекте документа определены механизмы поиска владельцев брошенных автомобилей, а также признания авто бесхозными.

В мероприятии совместно с депутатами Госсобрания примут участие руководитель Управления государственного автодорожного надзора по республике Сергей Мережко, представители прокуратуры, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РБ, администрации Уфы, общественных организаций, руководители транспортных и коммунальных предприятий.

Теги: госсобрание рб
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