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25 октября Среда

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В столице Башкирии бездомных обеспечили зимней одеждой

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии бездомных обеспечили зимней одеждой Фото: ДУМ РБ

В столице Башкирии бездомных обеспечили зимней одеждой Фото: ДУМ РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в Уфе бездомным людям раздали зимнюю одежду. Акция была организована Молодежным отделом Духовного управления мусульман РБ.

Как рассказали в ДУМ РБ, члены Молодежного отдела, предварительно связавшись с отцом Павлом из Николо-Вокзального храма Уфы, отвезли к храму собранные в рамках республиканской духовной акции «Добрая улыбка милосердия» теплую зимнюю одежду. Николо-Вокзальный храм каждый день в определённое время организует питание людей без определенного места жительства.

Привезенные вещи — теплые куртки, шапки, обувь — бездомные сразу же разобрали, поскольку всё это им необходимо для того, чтобы не замерзнуть в эти холодные дни и ночи.

Судьбы у бездомных самые разные, у каждого своя печальная история. К примеру, Алексей Никифоров оказался «на дне» после встречи с мошенниками. Ночует он на улице уже несколько дней. Говорит, что на работе обманули на кругленькую сумму. Теперь денег нет даже на билет до дома. Куда идти, не знает. На улице уже холодно, скоро ляжет снег, а у него нет ни зимней шапки, ни варежек. Волонтеры помогли ему дозвониться до родных, однако забирать своего родственника те отказались.

«У бездомного человека не так много радостей в жизни, а тем более, ближе к зиме, когда вероятность обморожений среди людей, живущих на улице, весьма велика. Искренне надеемся, что объявленная нами акция хоть как-то облегчит им жизнь», — прокомментировал руководитель Молодежного отдела Духовного управления мусульман Башкортостана Тимур Валитов.

Теги: благотворительность, бездомные
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