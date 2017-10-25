В столице Башкирии подешевел 92-й бензин Фото: Ксения Калинина В столице Башкирии подешевел 92-й бензин Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе подешевел бензин марки АИ-92, констатирует Башкортостанстат, опираясь на данные выборочного еженедельного мониторинга от 23 октября.

По сравнению с 16 октября самый востребованный автовладельцами бензин стал дешевле на 0,4 процента. Средняя стоимость бензина этой марки на уфимских АЗС составляет сейчас 36,17 рубля.

Цены на другие марки бензина и дизельное топливо остались неизменными.

Так, литр дизтоплива обходится уфимцам в среднем в 38,29 рубля. Бензин марки А-76 (АИ-80) — 34,30 рубля, АИ-95 и выше — 39,34 рубля за литр.

По сравнению с 24 октября 2016 года в среднем бензин всех марок подрос в цене на 3,7 процента. Дизельное топливо подорожало за это время на 6,6 процента.