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25 октября Среда

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«Денежные» вакансии для готовых переехать: российские компании ищут специалистов в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

«Денежные» вакансии для готовых переехать: российские компании ищут специалистов в Башкирии Фото: Карина Камаева

«Денежные» вакансии для готовых переехать: российские компании ищут специалистов в Башкирии Фото: Карина Камаева

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для тех, кто собирается переехать из Башкирии в другой регион, HeadHunter нашел самые интересные вакансии. Среди них есть позиции как для начинающих, так и для профессионалов своего дела.

Так, для уфимцев открыта вакансия начальника аналитической лаборатории — ‎руководителя по аналитическому контролю для переезда в Котельниково Волгоградской области. Большой список обязанностей и высокие требования к кандидатам окупаются высокой зарплатой, помощью при переезде, а также в трудоустройстве родственников.

Компания из Ижевска ищет в столице Башкирии разработчика ГИС (С++, Qt‎) для создания продуктов под платформы Windows и Linux. Вакансию руководителя отдела контроля качества собственного производства разместила на сайте компания из Набережных Челнов. Большой список обязанностей дополнен условиями готовности соискателей к командировкам и наличием своего автомобиля.

«Многие компании ищут специалистов из других городов Башкирии, чтобы пополнить свой штат. В Учалах открыта вакансия машиниста ПДМ для переезда в Мурманскую область на постоянное место жительства, умение работать на различных видах машин и наличие соответствующих свидетельств будет конкурентным преимуществом для кандидатов. В Салавате открыта вакансия главного специалиста — заместителя начальника отдела по снабжению, готового к переезду, — прокомментировала Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан. — Компания из Саратова ищет переводчика китайского языка из Стерлитамака для выполнения устного и письменного перевода, а также ведения деловой переписки. А в Благовещенске ищут аппаратчика полимеризации, готового работать посменно в Тобольске».

Однако самая высокооплачиваемая вакансия, предполагающая переезд, ожидает студентов, только окончивших вуз. Должность бизнес-ассистента со знанием английского языка открыта для уфимцев. Работа предполагает большую нагрузку и множество обязанностей, но всё это хороший старт для молодых специалистов, отмечает работодатель.

Теги: вакансии, зарплата
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