Башкирия выбрана пилотным регионом для обеспечения ИВЛ тяжелобольных детей на дому Фото: из открытых источников Башкирия выбрана пилотным регионом для обеспечения ИВЛ тяжелобольных детей на дому Фото: из открытых источников

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирия выбрана одним из пяти пилотных регионов страны для обеспечения ИВЛ тяжелобольных детей на дому, об этом пишет ТАСС со ссылкой на поручение вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец ускорить данный процесс.

Проект также должен быть реализован в Чувашии, Бурятии, Ханты-Мансийском округе и Новосибирской области.

Вопрос об обеспечении больных аппаратами ИВЛ дважды поднимался на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

«Вам нужно решить вопрос только о предоставлении семье аппарата и об обучении кого-либо из родственников. Больше года вы не можете решить этот вопрос, в чем проблема? — сказала Голодец, обращаясь к замминистра здравоохранения РФ Сергею Краевому. — Вы бы уже давно раздали эти аппараты, и детей бы забрали из реанимации домой. Что вы тянете?».

Сергей Краевой отметил, что финансирование оказания данного вида помощи на дому обеспечивают регионы, но у них зачастую не хватает средств.

«В настоящий момент при выполнении пилотного проекта 12 человек уже обеспечены, 20 аппаратов закуплено. А надо 400, если все эти 400 (детей) могут быть переведены домой», — сказал он.

На сегодняшний день в России только 300 человек обеспечены аппаратами ИВЛ на дому. Благодаря проекту пациенты, живущие в реанимации на протяжении длительного времени, смогут получать необходимую помощь. Участие в эксперименте примут только дети.