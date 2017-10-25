В Уфе открылся Всероссийский фестиваль молодых композиторов Фото: Минкультуры РБ







В Уфе открылся Всероссийский фестиваль молодых композиторов Фото: Минкультуры РБ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе, в Башкирской государственной филармонии им.Х.Ахметова состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля молодых композиторов, сообщает Министерство культуры РБ.

«Идея создания данного фестиваля возникла в прошлом году, когда в городах нашей страны проходили симфонические концерты. В этом году, объединив всё воедино, в Уфе впервые открывается такой масштабный музыкальный форум, — сказала руководитель и директор фестиваля, председатель Союза композиторов РБ Лейла Исмагилова.

В программу фестиваля вошли произведения молодых авторов, представляющих искусство Южной Кореи, Гонконга, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, Улан-Удэ и Уфы.

Первый фестивальный вечер открылся концертом Государственной академической хоровой капеллой РБ им.Т.Сайфуллина под художественным руководством Алсу Хасбиуллиной.

В программе прозвучали хоровые произведения современных молодых композиторов России: Эльмира Низамова (Казань), Марка Булошникова (Нижний Новгород), Владимира Орлова (Саратов), Настасьи Хрущевой (Санкт-Петербург), Дарьи Сафоновой (Улан-Удэ). Хоровой капеллой также были исполнены произведения уфимских молодых композиторов: Алины Ахметовой, Альфии Хабировой, Галины Зигановой, Булата Исламова, Виринеи Белоусовой.

25 октября, программу продолжит Национальный симфонический оркестр РБ, прозвучат симфонические сочинения и концерты для солирующих инструментов с оркестром. Концерт состоится в Концертном зале Уфимского училища искусств в 19:00. В этот же день в 12:00 в Малом зале УГИИ им.З.Исмагилова состоится мастер-класс и творческая встреча с Президентом МАМКИМ «МеждународМолОт» Российского музыкального союза, председателем Молодежного отделения СК РФ (МолОт), членом Совета РМС и Совета СК РФ, лауреатом государственной премии Республики Южная Осетия, композитором Ярославом Судзиловским (Москва).

В завершающий день Фестиваля, 26 октября в 18:00 в Концертном зале им. Ф.Шаляпина УГИИ им З. Исмагилова пройдет концерт камерной и оркестровой музыки с участием Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан под руководством Линара Давлетбаева.