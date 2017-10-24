В уфимской колонии впервые провели исламский обряд бракосочетания - никах Фото: УФСИН Росси по РБ В уфимской колонии впервые провели исламский обряд бракосочетания - никах Фото: УФСИН Росси по РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе в исправительной колонии строгого режима ИК-3 прошла церемония регистрации пяти браков с осужденными. По информации пресс-службы УФСИН по РБ, одна из пар помимо официальной регистрации совершила бракосочетание по канонам ислама. Обряд никах — первый в мечети ИК-3 — провел имам Равиль-хазрат. Он пожелал новобрачным встать на путь, который поможет обрести благословение Аллаха.

В исправительной колонии строгого режима ИК-7 в городе Мелеуз в храме Анастасии Узорешительницы христианский обряд венчания совершил протоиерей Владимир Белявцев. В ИК-7 ранее уже проводились обряды заключения брака, как по православному, так и по исламскому канонам.