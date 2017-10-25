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25 октября Среда

Уфа   °

Житель Башкирии накопил более 500 тысяч рублей долга по алиментам

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Судебными приставами Стерлитамакского городского отдела УФССП России по Республике Башкортостан разыскивается уклонист от уплаты алиментов Евгений Антонов.

Он накопил задолженность по алиментным платежам более 500 тысяч рублей. По адресу регистрации злостный неплательщик не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является, сообщили в пресс-службе Управления. На сегодняшний день местонахождение гражданина остается неизвестным.

УФССП России по РБ просит оказать содействие в розыске неплательщика. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (3472) 73-56-40.

Отмечается, что в соответствии с ФЗ «О персональных данных» судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, в праве осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

Теги: алименты, судебные приставы
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