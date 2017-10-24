Полицейские задержали жителей Перми, воровавших коноплю на поле в Башкирии Фото: пресс-служба УФСКН по РБ Полицейские задержали жителей Перми, воровавших коноплю на поле в Башкирии Фото: пресс-служба УФСКН по РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Татышлинском районе сотрудники полиции задержали с пакетами свежесобранной конопли двух жителей Пермского края.

Оказалось, что мужчины специально приехали на поле возле села Артаулово, чтобы собрать урожай дикорастущего запрещенного растения, чтобы в дальнейшем переработать его и употребить. Общий вес изъятой травы в высушенном виде составил более 700 граммов.

Пагубная привычка задержанных может обернуться для них уголовным наказанием, уточнили в МВД по РБ. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления и переработка наркотических средств в крупной размере.

Запрещенную траву возле села согласно предписанию сотрудников полиции скосили и сожгли.