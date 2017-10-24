В Башкирии группа риэлторов-мошенников обманула продавцов недвижимости на сумму более 37 млн рублей Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии группа риэлторов-мошенников обманула продавцов недвижимости на сумму более 37 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении девяти местных жителей, в том числе 4 риэлторов и банковской служащей. Они признаны виновными в серию мошенничеств под предлогом реализации жилья.

По разработанной злоумышленниками схеме подельники договаривались с продавцами недвижимости о приобретении их квартир в ипотеку. Сотрудница банка обеспечивала оформление ипотеки на подставных неплатежеспособных безработных лиц. Чтобы не передавать полученные в банке деньги продавцу, злоумышленники с его согласия помещали их в банковскую ячейку, якобы до завершения регистрационных процедур с жильем. Впоследствии они похищали оставленную в ячейке сумму, заменив подлинные купюры на фальшивки.

Незаконными действиями сообщников потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 37 млн рублей.

Пятерых фигурантов уголовного дела приговорили к лишению свободы на срок от 1 года 4 месяцев до 10 лет в исправительной колонии общего режима. Остальным назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок от 2 до 3,5 лет.

Приговор в законную силу не вступил.