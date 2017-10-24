В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева Фото: администрация г.Уфы В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева Фото: администрация г.Уфы

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева. Как сообщили в администрации столицы, с 23 по 31 октября в связи с проведением работ по устройству наружного водопровода к многоэтажным домам будет закрыто движение по 1/2 проезжей части улицы на участке протяженностью 20 м вблизи административного здания ВДНХ-Экспо.

Городские службы призывают уфимцев проявить понимание и терпение и заранее планировать маршрут своего движения.