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24 октября Вторник

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В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева

ОБЩЕСТВО

В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева Фото: администрация г.Уфы

В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева Фото: администрация г.Уфы

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на неделю перекроют часть улицы Менделеева. Как сообщили в администрации столицы, с 23 по 31 октября в связи с проведением работ по устройству наружного водопровода к многоэтажным домам будет закрыто движение по 1/2 проезжей части улицы на участке протяженностью 20 м вблизи административного здания ВДНХ-Экспо.

Городские службы призывают уфимцев проявить понимание и терпение и заранее планировать маршрут своего движения.

Теги: движение
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