УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 23 по 27 октября в Уфе и республике проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом, сообщили в мэрии. Профилактические мероприятия имеют огромное значение в решении проблемы снижения заболеваемости и смертности от инсульта, поэтому в Башкортостане в преддверии этой даты специалистами здравоохранения организованы профилактические мероприятия для населения. Они направлены на повышение осведомленности граждан о проблеме инсульта, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, необходимости коррекции факторов риска и контроля физиологических параметров, а также знаний признаков инсульта и порядка самостоятельных действий и действий окружающих в случае их появлений.

27 октября в ТРЦ «Планета» пройдет акция «Вместе против инсульта», где будет организована работа передвижных мобильных комплексов, проведение показательных занятий по скандинавской ходьбе и многое другое. Начало в 14.00 часов.