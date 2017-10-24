Реки в Башкирии замерзнут раньше, чем обычно – синоптики Фото: Олег Яровиков Реки в Башкирии замерзнут раньше, чем обычно – синоптики Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Лед на реках республики образовывается в течение 10-15 дней, когда температура достигает 0°С. В этом году водоемы Башкирии замерзнут раньше средних многолетних значений, сообщили синоптики.

«Сегодня температура воды на горных реках и в верховьях реки Белой колеблется в пределах от 1,4°С до 3,2°С. При сохранении погодных условий процесс ледообразования на этих реках, возможно, начнется в более ранние сроки, с 26-27 октября», — уточнили в Башгидрометцентре.

На судоходных участках реки Белой температура пока выше — 4,0°С-5,5 °С, поэтому там лед образуется позднее. По прогнозам метеорологов, произойдет это в первой декаде ноября