Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.47 ↓

EUR 67.55 ↑

24 октября Вторник

Уфа   °

В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН

ОБЩЕСТВО

В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН Фото: пресс-служба КВН РБ

В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН Фото: пресс-служба КВН РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в полуфинальной игре Высшей лиги КВН определили финалистов. Ими стали: команда «Три буквы» (БГПУ), занявшая в полуфинале первое место, «Башдрайв» (Уфа), которая на втором месте и «Bounty trio» (БашГУ), ставшая третьей. В финал также приглашены команды, разделившие четвертое место, — «Подруги» (БГПУ) и «Можно все» (Уфа). Как отметили в пресс-службе КВН РБ, этот список финалистов не окончательный. В финал также пройдет чемпион городской уфимской лиги.

Полуфинал оценивало компетентное жюри: солист группы TIMUR, участник команды КВН «Уфа» Рустам Хакимов, начальник отдела поддержки талантливой молодёжи Министерства молодежной политики и спорта РБ Ирек Гареев, многократная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Оксана Савченко, ведущий телеканала «Вся Уфа» Рустем Гайсин, председатель КВН РБ Тимур Шайхутдинов.

Теги: КВН
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть