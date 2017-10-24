В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН
В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН Фото: пресс-служба КВН РБ
В Башкирии определились финалисты Высшей лиги КВН Фото: пресс-служба КВН РБ
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Башкортостане в полуфинальной игре Высшей лиги КВН определили финалистов. Ими стали: команда «Три буквы» (БГПУ), занявшая в полуфинале первое место, «Башдрайв» (Уфа), которая на втором месте и «Bounty trio» (БашГУ), ставшая третьей. В финал также приглашены команды, разделившие четвертое место, — «Подруги» (БГПУ) и «Можно все» (Уфа). Как отметили в пресс-службе КВН РБ, этот список финалистов не окончательный. В финал также пройдет чемпион городской уфимской лиги.
Полуфинал оценивало компетентное жюри: солист группы TIMUR, участник команды КВН «Уфа» Рустам Хакимов, начальник отдела поддержки талантливой молодёжи Министерства молодежной политики и спорта РБ Ирек Гареев, многократная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию Оксана Савченко, ведущий телеканала «Вся Уфа» Рустем Гайсин, председатель КВН РБ Тимур Шайхутдинов.