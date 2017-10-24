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24 октября Вторник

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В Associated Press вышла статья о столице Башкирии и ХК «Салават Юлаев»

СПОРТ

В Associated Press вышла статья о столице Башкирии и ХК «Салават Юлаев» Фото: Associated Press

В Associated Press вышла статья о столице Башкирии и ХК «Салават Юлаев» Фото: Associated Press

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Поводом для публикации статьи о столице Башкирии и уфимском хоккейном клубе «Салават Юлаев» на страницах одного из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press стало заявление Национальной хоккейной лиги: заокеанским игрокам планируют запретить выступать за национальные сборные своих стран на олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея). Именно поэтому команда Канады намерена сделать основным голкипером своей ледовой дружины хоккеиста «Салавата Юлаева» Бена Скривенса.

«Расположенный к западу от Урала город-миллионник Уфа, который разделяет Европу от Азии, известен своей нефтяной промышленностью и традиционно либеральным брендом ислама. Хоккейные игры на арене площадью 8 тысяч человек знамениты громкими фанатами», — говорится в статье международного СМИ об Уфе.

В материале Скривенс признался, что до сих пор не верит, что НХЛ не отпустит игроков лиги на олимпийские игры в Южную Корею. Но, если так выйдет, и «юлаевец» окажется основным вратарем канадской сборной, то ему придется, скорее всего, биться за пьедестал почета с россиянами.

«Я все еще жду, что с НХЛ что-то случится, что хоккеисты этой лиги приедут в Пхенчхан», — говорит голкипер. — Пока они не объявят окончательные реестры, или пока это действительно не будет сделано, все, что я могу сделать, это попытаться сыграть свою игру здесь в Уфе. Но если у меня будет возможность поехать, я готов».

Напомним, журналист Associated Press Джеймс Эллингворт приезжал в столицу Башкирии 4 октября, чтобы лично пообщаться с Беном Скривенсом. В этот день ХК «Салават Юлаев» принимал на льду «Уфа-Арены» петербургский СКА. Тогда гости из северной столицы России разгромили «зеленую машину», выиграв со счетом 6:1.

Теги: хоккей, Уфа, Бен Скривенс, Салават Юлаев
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