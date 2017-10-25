УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана Эльвира Аиткулова, Ирек Зарипов и Эдуард Саитбаталов вручили награды лауреатам конкурса «За честь Республики!». Церемония состоялась в рамках уфимского международного салона образования «Образование будущего», который проходит в столице республики с 23 по 26 октября.

Народные избранники вручили лауреатам конкурса благодарности председателя Госсобрания Константина Толкачева и руководителя регионального исполкома «Единой России» Руслана Гизатуллина, а также ценные подарки — оргтехнику.

Конкурс на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания в образовательном пространстве Республики Башкортостан «За честь Республики!» был объявлен в мае текущего года в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в рамках регионального проекта «Память и гордость в сердцах поколений» регионального отделения партии «Единая Россия».

Конкурс проводился по инициативе законодательного собрания республики совместно с Министерством образования, региональным отделением «Единой России», Молодежной общественной палатой, Ассоциацией молодых депутатов Башкортостана, молодежными общественными объединениями.

В первом этапе конкурса приняли участие 113 образовательных организаций из 30 муниципалитетов республики. Во втором этапе участвовали 54 организации.