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24 октября Вторник

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Делегация Башкирии участвует в работе Всемирного конгресса CIOFF в Индонезии

ОБЩЕСТВО

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Делегация Башкортостана участвует в работе 47-го Всемирного конгресса Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF) в Индонезии.

Официальную делегацию представляют заместитель премьер-министра республиканского правительства Салават Сагитов, министр Республики Башкортостан Руслан Мирсаяпов, генеральный директор Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков.

Сегодня состоится открытие Генеральной Ассамблеи Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF).

Всемирная Фольклориада является частью официальных мероприятий CIOFF. Первый праздник состоялся в 1996 году в Голландии, второй — в 2000 году в Японии. Третьим местом проведения фестиваля стала Венгрия. В 2012 году с успехом прошла четвертая Фольклориада CIOFF в Южной Корее. Страной проведения Всемирной Фольклориады-2016 стала Мексика.

В 2020 году участников этого масштабного мероприятия примет Республика Башкортостан. Как отметили в пресс-службе правительства региона, свое участие в Фольклориаде-2020 подтвердили на данный момент 45 стран мира, что уже больше количества участников фестиваля в Мексике.

Как сообщал «Башинформ», под эгидой CIOFF — ассоциированного члена ЮНЕСКО — в 2020 году в Башкортостане пройдет Всемирная фольклориада. Делегация республики проинформирует участников конгресса о ходе подготовки к фольклориаде, а также обсудит дальнейшие совместные мероприятия с CIOFF.

В частности, в сентябре следующего года Всемирный конгресс CIOFF состоится в Башкортостане.

Теги: фольклориада, CIOFF, официальная делегация
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