Аксаковский дом в Уфе: почему проекты императорских зодчих оказались провальными Фото: Книжная палата РБ



Аксаковский дом в Уфе: почему проекты императорских зодчих оказались провальными Фото: Книжная палата РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как в Уфе создавался Аксаковский народный дом и почему проекты императорских зодчих Петербурга оказались провальными. О потраченных зря деньгах и скромных архитекторах рассказала газета «Уфимский край» в августе 1909 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В 1909 году для увековечения памяти русского писателя С.Т. Аксакова в Уфе решили соорудить Аксаковский народный дом. По замыслу организаторов, дом должен был служить культурно-просветительским целям, быть достойным дорогого писателя памятником зодческого искусства и являться украшением города.

Поэтому, «опасаясь довериться местным архитекторам, Аксаковский комитет решил обратиться в Санкт-Петербургское Императорское общество архитекторов», предполагая, что Общество, «высоко держа знамя искреннего искусства», поддержит эти стремления. В итоге был объявлен всероссийский конкурс проектов Аксаковского дома и учреждена премия его победителям. Однако результаты этого конкурса стали полным разочарованием. «Присланные из общества архитекторов три премированных конкурсных проекта произвели самое неблагоприятное впечатление», — говорится в издании. Все они, как в художественном отношении, так и в смысле планировки, были неприемлемы к исполнению и отвергнуты.

В частности, призер первой премии нарисовал «без цоколя несколько казарменного типа зданий, с будкою и нагроможденными крышами, аудитории без света, картинная галерея художника Нестерова выходит во двор, представляющий из себя колодец», сообщил член оргкомитета.

Обладатель второй премии небрежно составил сам рисунок проекта: тяжело было найти у здания, «где передний фасад, а где боковой; а колонны со статуями, очевидно, предназначены, чтобы пугать лошадей», предположили в издании, не понимая, как вообще такому проекту присудили премию.

Автору третьего проекта пришла неудачная мысль воспользоваться древнерусским стилем: узкие темные коридоры и лестницы, крошечные окна. «Ведь это заведомая ловушка. В случае пожара половина публики сделается жертвою огня», — решили в газете. Несмотря на это, Императорское общество архитекторов нашло присланные проекты «не лишенными интереса».

Потеряв время и заплатив напрасно немалые деньги, Аксаковский комитет обратил взор к местным архитекторам, как выяснилось, страдающим излишней скромностью. В результате составить проект Аксаковского народного дома взялся губернский инженер Павел Рудавский. «И вот этот проект, удовлетворяющий как с внутренней, так и с внешней стороны, единогласно принят комитетом к исполнению, и уже начато возведение дома, — информируют в газете и недоуменно вопрошают: — За что же пропали три тысячи, выданные за ни к чему непригодные проекты?»

Справка. В сентябре 1909 года в Уфе на углу Центральной и Пушкинской улиц состоялась торжественная закладка Аксаковского народного дома в память о русском писателе Сергее Тимофеевиче Аксакове. Воздвигнуть здание сразу помешали Первая мировая и Гражданская войны, поэтому дом достраивался в 1928-1935 годы. С 1938 года и по сей день в нем расположен Башкирский театр оперы и балета.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.