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Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям незамедлительно «переобуть» автомобили

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям незамедлительно «переобуть» автомобили Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям незамедлительно «переобуть» автомобили Фото: автор

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана рекомендует водителям незамедлительно осуществить замену летней резины на зимнюю. Ведомство предостерегает участников дорожного движения от необдуманных маневров на дорогах и призывает соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Сегодня, как и прогнозировалось ранее, на территории Башкортостана произошло ухудшение погодных условий. Из-за выпадения осадков в виде снега, на автодорогах местами образовалась наледь, — сообщили в ГИБДД. — Экипажи инспекторов дорожно-патрульной службы выставлены на республиканских и федеральных трассах для оказания практической помощи на наиболее аварийно-опасных участках».

В ГУ МЧС России по РБ сообщили, что когда дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением. Во время гололеда сцепление с трассой снижается, возможны пробуксовки. Чтобы этого избежать, нужно максимально плавно работать педалями акселератора и тормоза. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса.

Теги: ГИБДД, МЧС, профилактика
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