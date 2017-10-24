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В Уфе инфекционисты повысили свой профессиональный уровень

ОБЩЕСТВО

В Уфе инфекционисты повысили свой профессиональный уровень

Фото: автор

В Уфе инфекционисты повысили свой профессиональный уровень

Фото: автор

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Святохина/.

В Уфе ведущие ученые-инфектологи обсудили диагностику и лечение опасных инфекций. В ходе Всероссийской научно-практической конференции «Инфекционные болезни: наука, практика, обучение» терапевты, педиатры, инфекционисты и эпидемиологи пополнили свои знания по наиболее распространенным и актуальным инфекционным заболеваниям, регистрируемым в повседневной клинической практике. Масштабное мероприятие было организовано Башкирским государственным медицинским университетом совместно с Национальным научным обществом инфекционистов и Минздравом РБ.

«Происходит реальное изменение течения инфекционных заболеваний в новой среде. Искусственная еда из супермаркета, молоко, которое хранится по шесть месяцев — мы живем в эпоху иммуносупрессии, то есть, подавления иммунитета», — отметил в ходе конференции член-корреспондент РАН, профессор, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Горелов.

«Ликвидировать инфекционные болезни невозможно. К концу XX века к нам вернулись старые инфекции, которые мы считали давно уже исчезнувшими — чума, холера, брюшной тиф, и появилось порядка 40 новых. В связи с этим профессия врача-инфекциониста всегда востребована», — рассказал в ходе выступления доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Дамир Валишин.

Инфектологи подробно обсудили особенности современного гриппа, выявление и лечение энтеровирусных инфекций, актуальные вопросы лечения респираторных инфекций, современные подходы к терапии больных с ВИЧ, диарейные заболевания в детском возрасте. Как нужно правильно чихать? Показан ли при гриппе аспирин? Почему не работают противовирусные препараты? На эти и другие вопросы ученые дали подробные ответы.

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Теги: здравоохранение
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