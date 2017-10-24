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24 октября Вторник

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В столице Башкортостана будут вспоминать Муслима Магомаева

КУЛЬТУРА

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана будут вспоминать выдающегося певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Вечер «Ты — моя мелодия…», посвященный его юбилею, состоится 25 октября в музыкальном зале Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди.

В рамках «Встреч в музыкальной гостиной» прозвучат популярные песни из репертуара певца, будут показаны кино- и видеоматериалы, представлена выставка книг, грампластинок и нотных изданий из фондов Национальной библиотеки.

В концерте примут участие солисты хора «Поколение» ГКЗ «Башкортостан» и хор зарубежной песни под руководством Тансулпан Исмагиловой из Университета третьего возраста. Автор программы и ведущий — лауреат международных, всероссийских, республиканских и городских конкурсов композитор Артур Булатов.

Вечер пройдет по адресу: ул. Октябрьской революции, 10. Начало в 17.00. Телефон для справок: (347) 287-13-32.

Теги: юбилей
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