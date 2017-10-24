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Перечень жизненно важных лекарств дополнен 60 препаратами

ОБЩЕСТВО

Перечень жизненно важных лекарств дополнен 60 препаратами Фото: Башинформ

Перечень жизненно важных лекарств дополнен 60 препаратами Фото: Башинформ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год дополнен 60 препаратами и восемью новыми лекарственными формами. Распоряжением Правительства утвержден новый список лекарств.

И это еще не все изменения. Как поясняется в документе, перечень препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан дополнен 25 лекарственными препаратами и двумя новыми лекарственными формами.

Перечень дорогостоящих лекарств дополнен тремя препаратами (нонаког альфа — для лечения больных гемофилией, терифлуномид — для лечения больных рассеянным склерозом, элиглустат — для лечения лиц, страдающих болезнью Гоше I типа).

В минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, дополнительно включено три препарата.

Теги: лекарственное обеспечение, жизненно важные лекарства
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