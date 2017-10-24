Конец октября в Башкирии будет холоднее, чем обычно Фото: Галия Набиева Конец октября в Башкирии будет холоднее, чем обычно Фото: Галия Набиева

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Завтра, 25 октября, по данным Башгидромета, в республике местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0-5 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут -3, +2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -3, -8, при прояснениях до -13.

В четверг, 26 октября, погодные условия существенно не изменятся. Местами ожидается слабый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, +2 градуса, ночью -3, -8, при прояснениях до -13.

«В середине текущей недели в атмосфере над Предуральем будет господствовать антициклон. В такой ситуации регион ждет преимущественно сухая и тихая погода. Вот только температура воздуха по-прежнему останется немного ниже средних многолетних показателей», — комментируют особенности метеоусловий в регионе специалисты центра «Фобос».