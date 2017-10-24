В Уфе в рамках Всероссийского фестиваля молодых композиторов Ярослав Судзиловский даст мастер-класс Фото: газета «Известия» В Уфе в рамках Всероссийского фестиваля молодых композиторов Ярослав Судзиловский даст мастер-класс Фото: газета «Известия»

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

25 октября в Камерном зале Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова состоятся мастер-класс и творческая встреча с композитором Ярославом Судзиловским (Москва).

На встречу приглашены студенты музыкального факультета и все желающие. Композитор приезжает в Уфу в рамках Всероссийского фестиваля молодых композиторов, который проходит в столице Башкортостана 24-26 октября. Начало в 12.00, вход свободный (со стороны Советской площади).

Ярослав Судзиловский — композитор, виолончелист, эссеист, педагог. Родился в 1980 году в семье известного виолончелиста Сергея Судзиловского. Окончил МГК им. П. И. Чайковского и аспирантуру по двум специальностям: виолончели и композиции. Лауреат международных конкурсов. Автор симфонических и камерных сочинений. Секретарь Союза композиторов РФ, председатель его молодежного отделения (МолОт).