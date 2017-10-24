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В Башкирии стартует акция «Правовая помощь детям»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартует акция «Правовая помощь детям» Фото: Гульфия Акулова

В Башкирии стартует акция «Правовая помощь детям» Фото: Гульфия Акулова

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане стартует акция «Правовая помощь детям», организованная в рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок». С воспитанниками центров помощи детям, детских домов, интернатных учреждений республики будут проведены тематические встречи, направленные на повышение правовой грамотности подростков, сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РБ, региональный координатор проекта «России важен каждый ребенок» Милана Скоробогатова.

Организаторами мероприятий в городах и районах Башкирии станут общественные помощники детского омбудсмена. Используя разработанные методические материалы, детям расскажут о правах и ответственности, посоветуют, как реализовать эти знания в дальнейшей жизни.

20 ноября, в рамках проведения всероссийского Дня правовой помощи детям, Милана Скоробогатова проведет личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних. В городах и районах Башкирии прием граждан будет проведен общественными помощниками детского омбудсмена.

Как отметила федеральный координатор партпроекта «России важен каждый ребенок» Надежда Колесникова, акция «Правовая помощь детям» пройдет одновременно в 74 регионах страны.

«В рамках данной акции студенты педагогических и юридических институтов посетят детские дома, центры помощи детям и приемным семьям, проведут тематические встречи, на которых расскажут детям об их правах и ответственности, посоветуют, как реализовать эти знания на практике», — рассказала Надежда Колесникова.

Кроме того, юристы и методисты разработали для детей памятку и методические рекомендации. Акция нужна для того, чтобы волонтеры были постоянными консультантами и помощниками для таких семей и детей.

Теги: акции, «Правовая помощь детям»
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