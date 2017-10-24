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24 октября Вторник

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В Башкирии судебные приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов

ОБЩЕСТВО

В Башкирии судебные приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов Фото: пресс-служба УФССП по РБ

В Башкирии судебные приставы разыскивают злостного неплательщика алиментов Фото: пресс-служба УФССП по РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане судебные приставы Стерлитамакского городского отдела разыскивают неплательщика алиментов Евгения Антонова. На исполнении находится производство, возбужденное в 2009 году, — мужчина задолжал уже более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов РБ.

По адресу регистрации злостный неплательщик не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. О его местонахождении ничего неизвестно.

«Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию в дежурную часть по телефону: 8 (3472) 73-56-40», — обратились к гражданам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в соответствии в ФЗ «О персональных данных» судебные приставы-исполнители вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

Теги: судебные приставы, алименты
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