УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Чтобы реклама сработала, нужно научить свой сайт продавать и быть эффективным, а потом выводить его в Топ поиска и нагонять трафик.

2 ноября, в 10.00, в Уфе, в гостиничном комплексе «Башкирия» (конференц-зал «НарысТау», ул.Ленина, д.25-29) пройдет бесплатный семинар «Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете».

Слушатели получат теоретические и практические основы для открытия, управления и продвижения интернет-магазина от российских экспертов IT-отрасли.

Компании Яндекс.Маркет, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад, PONY EXPRESS расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.

Участники семинара узнают:

— как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;

— где рекламироваться, чтобы клиенты шли толпами;

— как подключить онлайн-кассу и соответствовать 54-ФЗ;

— как получать клиентов из социальных сетей;

— что сделать, чтобы продавать 24/7 с любых мобильных устройств;

— как узнать все тайные желания клиентов с помощью CRM;

— какие интернет-технологии необходимы современной компании, чтобы обогнать конкурентов.

Подробная информация.

«Наверняка читатели думают, что на семинаре будет одна реклама и навязчивая продажа», — переживают организаторы. Но на самом деле в семинаре участвуют спикеры известных IT-компаний России, которые в продаже своих услуг уже не нуждаются. Эксперты не учат жить и не требуют вложить деньги в воздух — они делятся только реальным практическим опытом. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, слушатели решают сами.

Этот семинар для тех, кто хочет:

— перевести свой бизнес в онлайн, а не использовать старые «дедовские» методы ведения бизнеса в офлайне;

— превратить интернет-магазин из обузы в источник прибыли;

— перестать сливать бюджет впустую и наконец, начать зарабатывать;

— получить 12 новых инструментов для развития онлайн-бизнеса, о которых еще мало кто знает.

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха помогут слушателям сэкономить время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Всего за несколько часов бесплатно можно получить те знания, за которые обычно платят немалые деньги и ждут годами.

Для бесплатного участия необходима регистрация. Организаторы рекомендуют поспешить, поскольку свободные места быстро заканчиваются.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «Симай» по телефону +7 (347) 246-85-00 или по электронной почте mail@simai.ru.