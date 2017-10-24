Башкирия попала в Топ-10 должников по взносам за капремонт муниципального жилья Фото: Башинформ Башкирия попала в Топ-10 должников по взносам за капремонт муниципального жилья Фото: Башинформ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкирия попала в Топ-10 должников по взносам за капремонт. На капремонт только муниципальной собственности меньше всего взносов во II квартале удалось собрать в таких регионах, как Ингушетия (8,39%), Пензенская область (9,9%), Дагестан (11,41%), Мордовия (14%), Нижегородская область (17,45%), Тверская область (18,7%), Тыва (18,75%), Хакасия (23,98%), Башкортостан (23,98%) и Еврейская автономная область (25,28%). Данные озвучили в Центральном штабе ОНФ.

Эксперты Общероссийского народного фронта в октябре провели мониторинг задолженности субъектов РФ по взносам на капремонт и выявили Топ-10 регионов с самыми высокими долгами. При этом выяснилось, что в процентном соотношении муниципалитеты должны за капремонт своего жилья больше, чем собственники приватизированных квартир. В ОНФ предлагают предусмотреть дополнительные меры и санкции в отношении должников.

Мониторинг выявил, что по всем формам собственности меньше всего собрано средств в Кабардино-Балкарской Республике (11,69%), Республике Северная Осетия-Алания (14,92%), Республике Ингушетия (16,55%), Республике Крым (18,23%), Республике Дагестан (21,54%), Республике Тыва (27,41%), Забайкальском крае (39,83%), Чукотском автономном округе (45,4%), Республике Адыгея (48,55%) и городе Севастополе (50,99%).

При этом если в Ингушетии, Дагестане, Тыве собираемость взносов низкая в целом по региону, то есть субъекты, где финансовая дисциплина жителей в несколько раз превышает культуру платежей муниципалитетов. Например, в Республике Мордовия общая собираемость — 77,36%, а вот по муниципалитетам — всего лишь 14%. Правда, и сама сумма, которую муниципальные образования должны регоператорам капремонта, часто составляет небольшую долю от общего размера начислений. Так, в Мордовии во II квартале всего было начислено более 1,9 млрд руб., при этом муниципальным образованиям — всего около 24 млн.

Существенная разница в сознательности муниципалитетов и граждан была выявлена в Пензенской области, где общая собираемость достаточно высокая — 86,18%, однако муниципальные образования в массовом порядке отказались платить взносы на капремонт: им было начислено 10,4 млн руб., а оплачено — только 1,03 млн.

Более того, по данным Минстроя России, задолженность муниципальных образований в 2017 году увеличилась по сравнению с прошлым годом, в то время как задолженность граждан сократилась по состоянию на II квартал. Основными неплательщиками жилищно-коммунальных услуг являются владельцы инвестиционных квартир — те, кто вкладывает в недвижимость свои сбережения, и асоциальные граждане, не имеющие никаких сбережений, а часто и доходов.