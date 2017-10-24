Волейболисты «Урала» ждут в гости московское «Динамо» с новым тренером Фото: ВК "Урал" Волейболисты «Урала» ждут в гости московское «Динамо» с новым тренером Фото: ВК "Урал"

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В субботу, 28 октября, уфимский волейбольный клуб «Урал» принимает на своей площадке московское «Динамо». Причем команда из столицы страны перед матчем восьмого тура сменила главного тренера: место Юрия Маричева, с которым «Динамо» в прошлом сезоне завоевало серебряные медали чемпионата России, занял Борис Колчин.

Этот специалист уже тренировал московских волейболистов в сезоне 2004/2005. Также Колчин был помощником наставника уфимской команды Даниэле Баньоли.

Сейчас «Урал» находится на четвертой строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Чтобы догнать лидеров, уфимскому клубу необходимо одержать одну победу. Московское «Динамо» после семи туров занимает 10 место.

Поединок между «Уралом» и московским «Динамо» начнется 28 октября в 18 часов по уфимскому времени.