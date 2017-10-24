Народные контролеры сняли с прилавков магазинов Башкирии просроченные продукты Фото: пресс-служба Единой России Народные контролеры сняли с прилавков магазинов Башкирии просроченные продукты Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты партийного проекта «Народный контроль» совместно с местными молодогвардейцами проверили качество предоставления услуг населению в Кигинском районе. Больше всего нарушений общественники выявили при выборочной проверке продуктовых товаров в сетевых магазинах. Большая партия курятины от одного из крупных поставщиков имела несвежий вид, к тому же в одном из магазинов, с целью сокрытия информации об истечении срока годности товара, этикетки были приклеены одна поверх другой. Также обнаружены фарш с истекшим сроком годности, просроченная консервированная скумбрия, сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

Все некачественные продукты были сняты с прилавков сотрудниками магазинов. Также народные контролеры проверили кафе, где выявили отсутствие пищевой пленки на выложенной на витрине продукции.

В продуктовых сетях Белокатайского района выявлены незначительные недостатки, в основном это ненадлежащий вид упаковки при хранении продуктов, нетоварный вид овощей и фруктов. Все нарушения были зафиксированы.

«Мы произвели только выборочную проверку, но даже при этом выявлено много просроченных товаров», — подвела итог мероприятия региональный координатор проекта Гульнур Кульсарина.

Следует отметить, что общественный контроль подразумевает участие самих граждан, общественных организаций и бизнеса в развитии потребительского рынка, защите прав потребителей через организацию мониторинга качества и доступности товаров и услуг. Поэтому любой гражданин, обнаруживший несвежую или некачественную продукцию, может обратиться к проекту партии «Единая Россия» «Народный контроль». Для этого необходимо сфотографировать товар и выслать на электронный адрес region02@mail.er.ru