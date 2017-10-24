На спецстоянках Уфы подсчитали количество невостребованных владельцами автомобилей Фото: Ксения Калинина На спецстоянках Уфы подсчитали количество невостребованных владельцами автомобилей Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице подсчитали количество автомобилей, невостребованных их владельцами.

Как сообщили на совещании в мэрии, по данным на 20 октября, на спецстоянках столичного МБУ «По содержанию и благоустройству автопарковочных мест» хранилось 580 транспортных средств.

Для сравнения: в начале года количество невостребованных владельцами транспортных средств достигало в Уфе 712 единиц.