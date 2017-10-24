УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Очередная магнитная буря ожидается на Земле с 24 по 27 октября. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. С сегодняшнего дня ожидается рост потока солнечного вещества. Специалисты считают, что возмущения перерастут в магнитную бурю с вероятностью в 65%.

Сила предстоящей магнитной бури может оказаться в два балла. По пятибалльной шкале бурь это оценивается как умеренная буря.

13-14 октября земляне уже ощутили на себе порцию солнечного ветра, который принес магнитную бурю. Эксперты считают, что магнитная буря может привести к сбоям в работе электронных устройств, в частности, средств связи, а также увеличивает риск возникновения техногенных аварий. Кроме того, такие явления могут доставлять дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.