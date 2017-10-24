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24 октября Вторник

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Осторожно, гололед! В Уфе лоб в лоб столкнулись «Фольксваген» и «Дэу Нексия»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Осторожно, гололед! В Уфе лоб в лоб столкнулись «Фольксваген» и «Дэу Нексия» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

Осторожно, гололед! В Уфе лоб в лоб столкнулись «Фольксваген» и «Дэу Нексия» Фото: группа «Дорожный патруль - Уфа», Vk

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфимском районе днем 24 октября произошло лобовое столкновение автомобилей. В группе «Дорожный патруль» сообщается, что на проезжей части рядом с деревней Осоргино лоб в лоб столкнулись легковая машина и внедорожник. Предварительно, «Фольксваген» занесло на скользком дорожном покрытии, и он выехал на встречную полосу, где врезался в «Дэу Нексия».

В ДТП пострадали водитель и пассажир из «Дэу».

Из-за сезонного понижения температуры воздуха на дорогах республики наблюдается гололедица. В связи с этим МЧС рекомендует водителям соблюдать безопасную дистанцию, перед поворотом или остановкой притормаживать заранее.

«Когда дорога покрыта тающим льдом, лучше ехать по полосам с более интенсивным движением. Во время гололеда сцепление с трассой снижается, возможны пробуксовки. Чтобы этого избежать, нужно максимально плавно работать педалями акселератора и тормоза. Именно на скользкой дороге это очень важно. Размеренное вождение придает большую устойчивость и снижает вероятность заноса», — проинформировали в ГУ МЧС России по РБ.

Теги: ДТП
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