УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На реконструкцию сети водного хозяйства райцентра Аскинского района, села Аскино, из бюджета Башкортостана будет выделено около 120 млн рублей. Проект осуществляется в рамках республиканской программы «100 новых объектов к 100-летию Башкортостана». Его реализация позволит обеспечить жителей села качественной питьевой водой в полном объеме. К тому же проектом предусмотрено ответвление водопровода на попутные населенные пункты.

Как рассказал агентству «Башинформ» главный архитектор администрации Аскинского района Анатолий Щербинин, по планам финансирования реализация проекта разбита на два года.

«И, если ничего не изменится, уже в течение следующего года реконструкция водопровода будет завершена. Наша задача — к 2019 году полностью обеспечить жителей Аскино качественной питьевой водой», — отметил он.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с подрядной организацией на предмет заключения контракта.

Существующая водопроводная сеть райцентра давно устарела и не справляется с общим объемом потребляемой воды. К тому же вода, которую сегодня употребляют аскинцы, очень жесткая и в разы превышает допустимые нормативы.