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24 октября Вторник

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В Уфе в ходе «ProfФЕСТа» школьники смогут попробовать себя в разных профессиях

ОБЩЕСТВО

В Уфе в ходе «ProfФЕСТа» школьники смогут попробовать себя в разных профессиях

Фото: автор

В Уфе в ходе «ProfФЕСТа» школьники смогут попробовать себя в разных профессиях

Фото: автор

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В четверг, 26 октября, с 9 часов утра на площадке ВДНХ-Экспо школьникам республики предоставят уникальную возможность попробовать себя в разных профессиях. В этот день учащиеся 7-11 классов смогут примерить на себя рабочие специальности, которые сегодня востребованы на рынке труда.

Как отметила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, интерактивная зона фестиваля будет разделена на отраслевые секторы. А для того, чтобы каждый школьник смог ощутить на себе ту или иную специальность, ведомства установили специальные тренажеры.

Так, например, Министерство ЖКХ представит профессию сварщика. Будет проведен мастер-класс по работе с эмулятором сварки. Здесь же установят интерактивный тренажер автомобильного, мостового и башенного кранов, универсальный тренажер грузового автомобиля. Это будет интересно учащимся, которые хотят стать водителями спецтехники.

Министерство лесного хозяйства РБ организует сразу несколько мастер-классов: по флористике, резьбе и росписи по дереву, по использованию геодезического инструмента. Кроме того, специалисты покажут работу в программе «БАЗИС» (проектирование мебели) и т.д.

Региональное Министерство здравоохранения представит различные лаборатории. Будет возможность помочь в оказании неотложной помощи новорожденному на специальных симуляторах, а также в условиях ЧС. На площадке будет представлен фрагмент процедурного кабинета, отделения реанимации.

Министерство сельского хозяйства РБ продемонстрирует мобильную ветеринарную лабораторию и профессию бортника.

Госкомитет РБ по строительству и архитектуре проведет мастер-классы по работе с шуруповертом, с электронным теодолитом, по сварке ПВХ-труб, по моделированию на ПЭВМ, по резке и наклейке плитки.

Госкомитет РБ по торговле познакомит с такими профессиями, как портной, повар-кондитер, парикмахер, визажист, ювелир, пекарь, повар. В рамках этих профессий будут организованы мастер-классы по плетению кружев на коклюшках, по квиллингу, по карвингу, по плетению кос, по визажу, по работе с тестом, по изготовлению суши и по технике филиграни.

Много интересного представят и другие ведомства.

Можно будет пройти тестирование и узнать свою предрасположенность к тому или иному делу. Его проведут специалисты центров занятости.

Ленара Иванова подчеркнула, что проведение этого мероприятия продиктовано тем, что сегодня на рынке труда по-прежнему наблюдается дисбаланс.

«Перекос в офисные, но недостаточно востребованные профессии должен быть выправлен, этого требуют насущные потребности экономики. В настоящее время спросом пользуются рабочие и инженерно-технические специальности, — сказала Ленара Иванова. — Сегодня не хватает овощеводов, облицовочников, плиточников, кровельщиков, сварщиков, монтажников, швей, сантехников, официантов, пекарей, поваров».

И, наоборот, бухгалтеров, инспекторов по кадрам, юрисконсультов, экономистов, экспедиторов, делопроизводителей, диспетчеров — переизбыток.

В ходе «ProfФЕСТа» предусмотрена большая деловая программа: запланированы пленарная сессия и круглые столы.

Вход на мероприятие свободный.

Теги: образование, фестиваль рабочих профессий
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