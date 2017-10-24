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Роскачество по всей стране устроит проверку докторской колбасе

ОБЩЕСТВО

Роскачество по всей стране устроит проверку докторской колбасе Фото: автор

Роскачество по всей стране устроит проверку докторской колбасе Фото: автор

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Автономная не­ком­мер­чес­кая организация «Российская система качества» (Рос­ка­чест­во) закупает докторскую колбасу по всей стране. Специалисты организации исследуют истинный состав продукта, сообщает «Российская газета».

По информации издания, колбасу протестируют по 83 показателям качества и безопасности, изучат, есть ли в ее составе синтетические красители, консерванты, соя, крахмал. Специалисты выяснят, из какого именно мяса она изготовлена, присутствует ли в ней ДНК птицы, собаки и лошади.

Станет известно, есть ли в колбасе гормоны роста, антибиотики тетрациклиновой группы, сульфаниламиды, которые не регламентируются российским законодательством.

По госстандарту в состав колбасы «Докторская» должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар (или глюкоза), пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301), фиксатор окраски: нитрит натрия (Е250). Если в ней есть иные ингредиенты или дополнительные, то это уже не докторская колбаса.

В Роскачестве уточнили, что по закону можно делать колбасу не по ГОСТу, а собственному рецепту — ТУ и стандартам предприятия. Тогда название продукта должно отличаться. Такую колбасу можно назвать «докторская любимая» или «особая».

Теги: Роскачество, продукты
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