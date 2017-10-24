Роскачество по всей стране устроит проверку докторской колбасе
Роскачество по всей стране устроит проверку докторской колбасе Фото: автор
Роскачество по всей стране устроит проверку докторской колбасе Фото: автор
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) закупает докторскую колбасу по всей стране. Специалисты организации исследуют истинный состав продукта, сообщает «Российская газета».
По информации издания, колбасу протестируют по 83 показателям качества и безопасности, изучат, есть ли в ее составе синтетические красители, консерванты, соя, крахмал. Специалисты выяснят, из какого именно мяса она изготовлена, присутствует ли в ней ДНК птицы, собаки и лошади.
Станет известно, есть ли в колбасе гормоны роста, антибиотики тетрациклиновой группы, сульфаниламиды, которые не регламентируются российским законодательством.
По госстандарту в состав колбасы «Докторская» должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль, сахар (или глюкоза), пряности (орех мускатный или кардамон), антиокислитель: аскорбиновая кислота (Е300) или аскорбат натрия (Е301), фиксатор окраски: нитрит натрия (Е250). Если в ней есть иные ингредиенты или дополнительные, то это уже не докторская колбаса.
В Роскачестве уточнили, что по закону можно делать колбасу не по ГОСТу, а собственному рецепту — ТУ и стандартам предприятия. Тогда название продукта должно отличаться. Такую колбасу можно назвать «докторская любимая» или «особая».