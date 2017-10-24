Более 30 детей-сирот Гафурийского района Башкирии получили новые квартиры
Более 30 детей-сирот Гафурийского района Башкирии получили новые квартиры Фото: ИА "Башинформ"
Более 30 детей-сирот Гафурийского района Башкирии получили новые квартиры Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Дети-сироты Гафурийского района республики справят новоселье в новом, 36-квартирном доме, построенном в селе Красноусольский.
Долгожданные сертификаты на квартиры вручили более 30 детям-сиротам, нуждающимся в жилье.
Как отметили в пресс-службе Госстроя Башкортостана, реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, является на сегодня одной из первоочередных задач.