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Более 30 детей-сирот Гафурийского района Башкирии получили новые квартиры

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Более 30 детей-сирот Гафурийского района Башкирии получили новые квартиры Фото: ИА "Башинформ"

Более 30 детей-сирот Гафурийского района Башкирии получили новые квартиры Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Дети-сироты Гафурийского района республики справят новоселье в новом, 36-квартирном доме, построенном в селе Красноусольский.

Долгожданные сертификаты на квартиры вручили более 30 детям-сиротам, нуждающимся в жилье.

Как отметили в пресс-службе Госстроя Башкортостана, реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, является на сегодня одной из первоочередных задач.

Теги: строительство, жилье, дети-сироты
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