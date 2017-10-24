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Житель Башкирии молотком избил мужчину, который пытался остановить драку

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии молотком избил мужчину, который пытался остановить драку Фото: Андрей Старостин

Житель Башкирии молотком избил мужчину, который пытался остановить драку Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Житель Башкирии молотком избил мужчину. Преступление произошло в Саранске в ночь на 21 октября. 25-летний житель Стерлитамака участвовал в драке. К участникам потасовки подошел 39-летний мужчина и попытался остановить дерущихся. Однако сам оказался на больничной койке.

По данным Следственного комитета Мордовии, около многоэтажного дома по улице Победы подозреваемый несколько раз ударил свидетеля драки молотком по голове.

«Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где он находится в настоящее время», — сообщили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Жителю Стерлитамака попросили избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Следственный комитет, драка
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