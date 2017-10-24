В Башкирии построят завод по выпуску нефтегазового оборудования и наладят производство многопрядных канатов Фото: Олег Яровиков В Башкирии построят завод по выпуску нефтегазового оборудования и наладят производство многопрядных канатов Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана пополнился двумя новыми объектами с общим объемом инвестиций около 1,5 млрд рублей и созданием 168 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона, первый проект предусматривает строительство завода по производству инновационного нефтегазового оборудования по бурению и добыче нефти и газа на территории индустриального парка «Воротыновский» в Кумертау. Инициатор приоритетного инвестпроекта — ООО «Золотые времена Нефтегаза», являющееся дочерней компанией ООО «Ляонин WOLF Нефтемаш».

Реализация этого проекта имеет большое значение для социально-экономического развития республики. Речь, в частности, идет о создании в Кумертау 100 новых рабочих мест, привлечении иностранных инвестиций, увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также в продвижении региона в нефтегазовой отрасли.

Второй инвестпроект касается организации производства многопрядных канатов. Его реализация запланирована на площадке Белорецкого металлургического комбината, входящего в Группу «Мечел».

Выпускаемая продукция заменит используемые сегодня на импортном и отечественном оборудовании зарубежные канаты.

Реализация проекта позволит освоить производство многопрядных канатов больших диаметров до 90,0 мм, канатов с полимерным покрытием. Это позволит заметно расширить ассортимент выпускаемых товаров. Производственные мощности — 15 тысяч тонн в год.

На данный момент Перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана включает 38 проектов общей стоимостью свыше 204 млрд рублей. В случае их успешной реализации в регионе появится более 11,7 тысячи новых рабочих мест.