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В Башкирии волонтеры предупреждают о новой волне фейковых сообщений о пропавшем девятилетнем мальчике

ОБЩЕСТВО

В Башкирии волонтеры предупреждают о новой волне фейковых сообщений о пропавшем девятилетнем мальчике Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Башкирии волонтеры предупреждают о новой волне фейковых сообщений о пропавшем девятилетнем мальчике Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане волонтеры предупреждают о новой волне фейковых сообщений о пропавшем девятилетнем мальчике. В группе РОО «Поиск детей-Уфа» (Башкортостан) отмечается, что в соцсетях и мессенджерах идет новый вброс информации с призывом о помощи в поисках школьника.

«Судя по тому, как он (фейк) обычно расходится по стране, должен появиться у нас в мессенджерах и социальных сетях», — сообщили в группе и призвали не верить этим сообщениям.

Тем временем, информация с просьбой о максимальном и срочном репосте, что якобы девятилетний Данил Кудрявцев ушел в школу и не вернулся, появилась в городах Пермь, Киров, Ярославль, поселке Бобровский.

Теги: розыск, фейк, соцсети, мессенджеры
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