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24 октября Вторник

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В столицу Башкирии приедет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая

СПОРТ

В столицу Башкирии приедет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

В столицу Башкирии приедет знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В среду, 25 октября, Уфу посетит заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, серебряный и бронзовый призер Олимпиад в Солт-Лейк-Сити и Турине Ирина Слуцкая. Знаменитая спортсменка планирует побывать на расширенном заседании «Диабет победим. Ответственность государства, общества и гражданина».

«Участие в заседании также примут представители профильных министерств и ведомств, пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе, фигурному катанию для больных диабетом детей и спортсменов», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства спорта и молодежной политики.

Прославленная фигуристка Ирина Слуцкая не в первый раз приезжает в столицу Башкирии. В сентябре спортсменка побывала на проходившем в Уфе форуме «Готов к труду и обороне».

Теги: фигурное катание, Ирина Слуцкая
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