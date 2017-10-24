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В Башкирии хотят снизить плату за увеличение частных земельных участков

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии хотят снизить плату за увеличение частных земельных участков Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии хотят снизить плату за увеличение частных земельных участков Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане размер платы за увеличение земельных участков, находящихся в частной собственности, планируется снизить в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития региона.

В Минэкономразвития для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия сейчас находится проект постановления республиканского правительства, предусматривающий применение при расчете размера платы за увеличение площади земельного участка, находящегося в частной собственности, понижающего коэффициента кадастровой стоимости равного 0,5.

Ознакомиться с текстом проекта постановления можно на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и нормативно-правовых актов органов власти Республики Башкортостан.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются Минэкономразвития региона по электронной почте: yurchenko.kb@bashkortostan.ru до 6 ноября 2017 года.

Теги: земельные участки, частные земельные участки
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