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24 октября Вторник

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30% водителей-камикадзе Уфы: мэрия вновь призвала всех «переобуться»

ОБЩЕСТВО

30% водителей-камикадзе Уфы: мэрия вновь призвала всех «переобуться» Фото: ИА "Башинформ"

30% водителей-камикадзе Уфы: мэрия вновь призвала всех «переобуться» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы в очередной раз обратилась к автовладельцам с просьбой без промедления поменять на автомобилях летнюю резину на зимнюю.

Как сообщало агентство «Башинформ», в столице Башкортостана в ночь с 23 на 24 октября установился временный снежный покров.

Утро автолюбителей началось с разогрева машин и очистки их от снежных шапок. Коммунальные службы города приступили к борьбе с образовавшейся на дорогах наледью. На подъемах и спусках, мостах и путепроводах, сложных участках дорог ночью была произведена отсыпка песка.

Безопасность на дорогах должна быть обоюдной, отметили сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии. С одной стороны, муниципалитет должен качественно готовить дороги, с другой стороны, автовладельцы обязаны озаботиться собственной безопасностью.

По данным опроса, проведенного в 2016 году, треть опрошенных водителей заявили о том, что они не будут менять летнюю резину на зимнюю. Еще примерно столько же не смогли дать однозначный ответ. Поменялось ли мнение респондентов из числа автолюбителей по этому поводу в 2017 году, пока неизвестно.

«30 процентов водителей-камикадзе на наших дорогах — очень большая цифра, — подчеркнули в столичной администрации. — Большинство страшных аварий связано с летней резиной, с выносом на встречную полосу. Мы призываем жителей Уфы, переобувайтесь, не создавайте аварийных ситуаций на дорогах».

Как было заявлено на совещании, столица Башкортостана к зиме готова. Реагентов, а также имеющейся дорожной техники на текущее содержание города, без учета аномальных снегопадов, достаточно. В случае необходимости дорожная техника будет заимствоваться у организаций и предприятий Уфы, резюмировали в мэрии.

Теги: безопасность дорожного движения
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