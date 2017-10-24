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В Башкирии в детский лагерь приняли на работу женщину, судимую за убийство

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в детский лагерь приняли на работу женщину, судимую за убийство Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в детский лагерь приняли на работу женщину, судимую за убийство Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

После прокурорских проверок свыше 130 сотрудников детских летних лагерей и школ наказаны за нарушения прав несовершеннолетних. По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в загородном лагере «Юлдаш» медкабинет работал без лицензии. Только после прокурорского вмешательства его руководство заключило договор со специализированным медучреждением.

После проверок в четырех лагерях Мелеузовского района подключены дымовые пожарные извещатели, обновлены огнетушители, обозначены пути эвакуации. В Бурзянском районе в десяти оздоровительных учреждениях приведены в рабочее состояние системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. В детском лагере «Горский» Кушнаренковского района была уволена женщина, имеющая судимость за убийство. За нарушения при ее трудоустройстве директор лагеря оштрафован.

Прокуроры также добились восстановления трудовых прав подростков. В частности, в Ленинском районе Уфы ученикам, выполнявшим работы по благоустройству школьных территорий, была выплачена зарплата.

В городе Октябрьском к дисциплинарной и административной ответственности привлечены сотрудники местной общественной организации «Городская Федерация Плавания», трудоустроившие без прохождения обязательного медосмотра и ознакомления с приказами о приеме на работу пять подростков.

Теги: прокуратура, детский лагерь
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