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24 октября Вторник

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Шахматные «звезды» Башкирии проявляют свои таланты во всех сферах

СПОРТ

Шахматные «звезды» Башкирии проявляют свои таланты во всех сферах

Фото: спортшкола № 23 г. Уфы

Шахматные «звезды» Башкирии проявляют свои таланты во всех сферах

Фото: спортшкола № 23 г. Уфы

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Неоднократная победительница российских шахматных турниров 15-летняя уфимка Юлия Григорьева стала участницей проекта «Путь к Олимпу!», проводимого Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева. Здесь она прошла углубленный тренинг по математике с ведущими преподавателями московских вузов для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. Вместе с Юлией Григорьевой еще четверо школьников из Башкирии стали в этом году «олимпийцами».

Талантливые шахматисты, 14-летний Тигран Мухутдинов из Уфы и 16-летний Артур Гайфуллин из Октябрьского, стали участниками сессии в образовательном центре «Сириус» в Сочи. У них за спиной также немало ярких побед за шахматной доской, теперь они смогут оттачивать свой талант при поддержке образовательного фонда «Талант и успех», созданного при поддержке Президента России Владимира Путина.

Отмечены были шахматные достижения и 13-летней Камиллы Байбуриной из Чишмов. В этом году чемпионка России среди школьников, проживающих в сельской местности, стала стипендиатом Главы Республики Башкортостан.

Подобного отличия юные шахматисты республики удостаиваются третий год подряд, сообщили в спортивной школе №23 Уфы.

Теги: шахматы, талантливые дети
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