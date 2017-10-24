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Юный иллюзионист из Башкирии покоряет соцсети - видео

ОБЩЕСТВО

Юный иллюзионист из Башкирии покоряет соцсети - видео Фото: ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

Юный иллюзионист из Башкирии покоряет соцсети - видео Фото: ГТРК Башкортостан | Видео: ГТРК Башкортостан

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Иллюзионист из Башкирии Себастьян Путинцев покоряет соцсети. Популярность 19-летнего уфимского дизайнера растет с каждым днем. Многие называют его гением видеомонтажа. Обаяние юного чародея испытала на себе корреспондент ГТРК «Башкортостан».

На создание собственных историй тогда еще 14-летнего Себастьяна Путинцева вдохновили произведения Тима Бёртона. В его руках, пусть и ненадолго, оживали пластилиновые и бумажные герои. Работы в стиле стоп-моушен были первыми шагами на пути к искусству видеомонтажа.

Себастьян — самоучка. Все тонкости монтажа, съемок и режиссуры он узнал только благодаря своей любознательности: через иностранные форумы, статьи и обучающие фильмы. Специального образования он не получал. Но уже сегодня он известен как автор так называемых вайнов — шестисекундных роликов.

Самый популярный вайнер сегодня — это американский режиссер Зак Кинг. У него миллионы поклонников и сотни роликов в интернете. Его российским последователем называют Себастьяна Путинцева. Правда, уфимский волшебник монтажа только вайнами не ограничивается.

Теги: соцсети, иллюзионист
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