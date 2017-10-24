Баскетболисты «Уфимца» гостят у тобольского «Нефтехимика» Фото: БК "Уфимец" Баскетболисты «Уфимца» гостят у тобольского «Нефтехимика» Фото: БК "Уфимец"

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 24 октября, баскетбольный клуб «Уфимец» сыграет на тобольской площадке с местным «Нефтехимиком».

Первые две игры чемпионата России Суперлиги второго дивизиона баскетболисты из столицы Башкирии провели неоднозначно. Первый поединок с магнитогорским «Динамо» хозяева площадки оставили за собой. А вот второй раз гости из соседнего региона оказались сильнее, несмотря на то, что «Уфимец» вел по ходу встречи. Матч закончился со счетом 92:86 в пользу магнитогорских баскетболистов.

В Тобольске «Уфимец» проведет два дня. Игры с местным «Нефтехимиком» пройдут 24 и 25 октября на площадке спортивного комплекса «Центральный». После этого баскетболисты из Уфы отправятся в гости к екатеринбургскому «Уралмашу».