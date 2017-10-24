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В Уфе издана юмористическая книга «Фатиха» Марата Аминева

КУЛЬТУРА

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в издательстве «Китап» издана книга «Фатиха» («Благословение») Марата Аминева. В нее вошли рассказы и юморески писателя на башкирском языке, написанные в последние годы. Сборник опубликован к 50-летию автора и заставляет читателя посмеяться и задуматься.

«Посмеяться от души — само по себе счастье. Умение на всё смотреть с улыбкой добавляет окружающей действительности оптимизма, позитива. В нашем народе издавна уделялось внимание душевному состоянию человека. У каждой деревни, местности был свой народный юморист. Поэтому Ходжа Насреддин и Ерэнсэ-сэсэн сохранились в народной памяти», — пишет в предисловии к книге председатель Союза писателей Башкортостана Заки Алибаев.

Другие исследователи творчества отмечают мастерство автора в отображении актуальных социальных проблем, умение лаконично выразить важные мысли. Коллега автора Мунир Кунафин сравнивает Марата Аминева с хирургом, который умело срезает больные нарывы общества. В прежние годы вышли в свет книги автора «Загадочный сон», «Райский остров».

Тираж новой книги — 1000 экземпляров, ее можно приобрести в фирменных магазинах издательства «Китап».

Теги: книгоиздание
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