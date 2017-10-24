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Башкирская содовая компания приняла первый республиканский геоквест

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Башкирская содовая компания приняла первый республиканский геоквест

Фото: БСК

Башкирская содовая компания приняла первый республиканский геоквест

Фото: БСК

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

БСК совместно с городской станцией детского и юношеского туризма и экскурсий организовали первый открытый республиканский полевой геоквест, в котором приняли участие воспитанники 15 юношеских геологических объединений Уфы, Ишимбая, Гафурийского района и Стерлитамака.

Программа геоквеста включала несколько этапов. Школьникам предстояло определить минералы и горные породы, найти окаменелости и исследовать экзогенные процессы.

Самый интересный этап — палеонтология. Юным исследователям необходимо было найти палеонтологические образцы, определить их и описать, когда и в каких условиях жили представители древнего мира.

— Юным геологам очень повезло, что Башкирская содовая компания предоставила возможность побывать на уникальной площадке для научных открытий — карьере Шахтау. Его разработка вскрыла останки ископаемой фауны, горных пород и минералов. Ребята, проходившие пункты минералогии и экзогенных процессов, были очень благодарны палеонтологам за полученный шанс лично познакомиться с останками древнего мира, — говорит кандидат геолого-минералогических наук, заведующая лабораторией геологии кайнозоя Института геологии Уфимского научного центра Российской академии наук, главный судья геоквеста Гузель Данукалова.

Впрочем, участников геоквеста впечатлил не только сам карьер, но и процесс добычи сырья. Представители Сырьевой компании объяснили, как добывается известняк. По завершении соревнований воспитанники геологических объединений смогли познакомиться с коллекцией древних организмов теплого уральского моря, собранной в музее камня имени Ивана Скуина.

— Благодарим Башкирскую содовую компанию и Сырьевую компанию, без участия которых не получилось бы организовать этот увлекательный геоквест, наградить победителей хорошими и полезными для любого геолога подарками, — сказали педагоги геологических объединений на церемонии награждения.

Больше всего баллов набрали представители станции детского и юношеского туризма и экскурсий Стерлитамака, занявшие первое место. Второе место также досталось стерлитамакской команде школы №33, третье — школьникам клуба «Контакт» города Уфы.

Теги: БСК, геоквест
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