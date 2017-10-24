Стала известна причина пожара в пассажирском автобусе в Уфе Фото: Андрей Старостин Стала известна причина пожара в пассажирском автобусе в Уфе Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Пожарные выяснили причину возгорания пассажирского автобуса «ПАЗ» в Уфе. По информации пресс-службы 22 отряда Федеральной пожарной службы по Башкортостану, предполагаемой причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. При этом сообщается, что пожарная охрана на место происшествия не вызывалась, погибших и пострадавших нет.

Возгорание маршрутного автобуса №272 произошло в Орджоникидзевском районе на ул. Комарова. Огнем были повреждены моторный отсек и салон транспортного средства на площади 0,5 кв. метра.